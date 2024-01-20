وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في هولندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، معالي نائب رئيس الوزراء، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في هولندا، كارين فان, على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى للاقتصادي العالمي 2024، المقام في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة خارطة تعاون اقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.