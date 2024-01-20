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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في هولندا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، معالي نائب رئيس الوزراء، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في هولندا، كارين فان, على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى للاقتصادي العالمي 2024، المقام في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة خارطة تعاون اقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.