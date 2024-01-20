الاقتصاد

وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في هولندا

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في هولندا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، معالي نائب رئيس الوزراء، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في هولندا، كارين فان, على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى للاقتصادي العالمي 2024، المقام في مدينة دافوس السويسرية.

 

 

وجرى خلال اللقاء مناقشة خارطة تعاون اقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا