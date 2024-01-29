شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تحدد 20 طريقة تعمل بها الأعمال على تحفيز الابتكار وتحسين الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن التحسينات في وسائل النقل والإنترنت والتجارة الإلكترونية والعديد من الجوانب الأخرى في حياتنا اليومية ناتجة عن الابتكارات التي يقودها الأشخاص في مجال الأعمال.

وذكر تقرير لكل من جينا شروف، المدير التنفيذي للدعوة الاستراتيجية ومستشار كبير مسؤولي السياسات ، وليندساي كيتس ، مدير أول، الاتصالات والاستراتيجية، غرفة التجارة الأمريكية، انه يعد نظام المشاريع الحرة الأمريكي قوة للابتكار، يقوده أشخاص في مجال الأعمال الذين يدفعون باستمرار حدود ما هو ممكن ويحسنون حياة عدد لا يحصى من الأشخاص على طول الطريق. فرق العمل مسؤولة عن الأدوية المنقذة للحياة، وإنشاء الهواتف المحمولة، وربط العالم بالإنترنت، وحلول الطاقة النظيفة الرائدة، وغير ذلك الكثير.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للغرفة الامريكية التجارية بواشنطن فانه من النقل إلى التسوق عبر الإنترنت إلى البيئة، يعمل قادة الأعمال بلا كلل لإيجاد حلول جديدة وجعل الأمور أكثر ذكاءً وأسهل لنا جميعًا. دعونا نلقي نظرة فاحصة على 20 مثالاً لكيفية إحداث فرق العمل هذه فرقًا كل يوم.



ليندسي

1 - المستحضرات الصيدلانية المتطورة: الموظفون في شركات الأدوية هم في طليعة تطوير الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة لمختلف الأمراض.

2 - التكنولوجيا المتطورة: يعمل العاملون في مجال التكنولوجيا على إحداث ثورة في الأجهزة الطبية، حيث يقدمون أحدث التقنيات التي تتيح تشخيصات أكثر دقة وخطط علاج شخصية وإجراءات طفيفة التوغل.

3 - تكامل خدمات التطبيب عن بعد: مكنت التكنولوجيا التطبيب عن بعد من إحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية، مما يسمح للأفراد بالحصول على الاستشارات الطبية، ومراقبة الحالات الصحية عن بعد، وتلقي الرعاية في الوقت المناسب، لا سيما في المناطق المحرومة أو النائية.

4 - خدمات حجز السفر: تستفيد شركات الطيران ووكالات السفر من التكنولوجيا لتبسيط عمليات الحجز، وتحسين التجارب على متن الطائرة، وتوفير تحديثات في الوقت الفعلي، مما يجعل السفر الجوي أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام.

5 - خدمات نقل الركاب حسب الطلب: أحدثت شركتا Uber وLyft ثورة في التنقل الحضري، حيث توفران بديلاً موثوقًا وحسب الطلب لسيارات الأجرة التقليدية. يتمتع الركاب الآن بالمرونة اللازمة لطلب المشاوير في الوقت الذي يناسبهم، مما يزيل المتاعب المرتبطة بانتظار وسائل النقل العام أو العثور على موقف للسيارات.

6 - مشاركة السيارات: تمنح منصات مشاركة السيارات مثل Zipcar للأفراد حرية استخدام المركبات عند الحاجة دون تحمل مسؤوليات الملكية.

7 - تقنيات سلامة المركبات: يستثمر مصنعو السيارات في تقنيات سلامة المركبات، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق بشكل عام.

8 - تكنولوجيا رسم الخرائط: إن التقدم في تقنيات الملاحة ورسم الخرائط يجعل السفر أكثر كفاءة، ويقلل من الضغط المرتبط بالضياع ويحسن الطرق من حيث الوقت وكفاءة استهلاك الوقود.

9 - المكالمات الهاتفية: جعلت الابتكارات مثل أنظمة VoIP المكالمات الهاتفية أرخص بكثير وأكثر ملاءمة من خدمة الهاتف التقليدية، خاصة بالنسبة للمكالمات البعيدة المدى والمكالمات الدولية.

10 - استخدام الإنترنت: يثري الوصول إلى الإنترنت حياة الأفراد بشكل كبير من خلال توفير فرص الوصول إلى المعلومات والتعليم والاتصال - وتبسيط الخدمات في كل صناعة.

11 - الشبكات الاجتماعية: تعمل منصات الشبكات الاجتماعية والمجتمعات عبر الإنترنت على ربط الأشخاص على مستوى العالم، مما يعزز التواصل وبناء المجتمع.



جينا

12 - الهواتف المحمولة: أصبحت الهواتف المحمولة أدوات لا غنى عنها لتمكين الأفراد من خلال تعزيز التواصل، وإتاحة الوصول إلى الإنترنت والأخبار، والمساهمة في زيادة الكفاءة في مختلف جوانب الحياة.

13- تطبيقات الهاتف المحمول: أدى انتشار تطبيقات الهاتف المحمول إلى تبسيط المهام، بدءًا من الخدمات المصرفية والتسوق وحتى التنقل في أماكن جديدة والوصول إلى خدمات التطبيب عن بعد.

14 - رفاهية الموظفين: تقدم العديد من الشركات الآن برامج شاملة للصحة والعافية، ودعم الصحة العقلية، وترتيبات العمل المرنة لتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة.

15 - خيارات العمل عن بعد: لعبت الشركات دورًا حاسمًا في تطوير منصات تقنية العمل عن بعد التي تتيح توفير قدر أكبر من المرونة للموظفين.

16 - التطوير المهني: أصبح تقديم برامج الإرشاد ومبادرات التعلم المستمر أكثر انتشارًا لتمكين الموظفين من التقدم في حياتهم المهنية.

17 - التسوق عبر الإنترنت: تتيح الأسواق عبر الإنترنت وتطبيقات التوصيل للأفراد التسوق لمجموعة واسعة من المنتجات من منازلهم، مع المزيد من الراحة المتمثلة في التوصيل حتى باب المنزل.

18 - خدمات التوصيل: أدت خدمة التوصيل السريع لكل شيء بدءًا من البقالة إلى الوجبات إلى مستلزمات الحيوانات الأليفة إلى تحسين الراحة وسهولة الوصول والكفاءة في العديد من جوانب الحياة اليومية.

19 - التكنولوجيا الخضراء: تستثمر العديد من الشركات في مصادر الطاقة غير المنبعثة، والتقنيات الموفرة للطاقة، وعمليات الإنتاج الصديقة للبيئة لتقليل بصمتها البيئية.

20 - حلول الطاقة النظيفة: يقود العلماء والمهندسون وغيرهم من الموظفين في شركات الطاقة التطورات في مجال الطاقة النووية وتخزين الطاقة وتطبيقات الهيدروجين وحلول الطاقة المتجددة، ويلعبون دورًا حاسمًا في التحول نحو اقتصاد أكثر انخفاضًا في الكربون.