شكرا لقرائتكم خبر عن إمداد مصر تقدم خدماتها الاستشارية المتكاملة لإدارة المرافق بمشروعي LMD،، Stei8ht و ZOYA Ghazala Bay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تعاون مشترك بين LMD وإمداد مصر لتقديم خدمات استشارية ومتكاملة لإدارة المرافق لإثنين من مشروعات LMD

أعلنت LMD، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الراقية عن تعاون استراتيجي مع مجموعة إمداد الإماراتية، والتي تعد واحدة من أكبر 10 شركات لإدارة المرافق بالشرق الأوسط، وذلك عبر دخول شركة إمداد مصر إلى سوق إدارة المرافق في مصر، حيث أبرمت إمداد مصر، الشركة الإقليمية التابعة لمجموعة إمداد لإدارة المرافق المتكاملة (FM) ومقرها دبي، اتفاقية مع LMD، ويهدف هذا التعاون إلى توفير مجموعة متكاملة من خدمات إدارة المرافق بمواصفاتٍ ومعاييرٍ عالميةٍ لمشروعين من مشروعات LMD المتميزة، مشروع "Stei8ht" بالقاهرة الجديدة ومشروع "ZOYA Ghazala Bay" في الساحل الشمالي.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركةLMD والسيد عبد اللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد، على هامش المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية (OMAINTEC)، سيُقدم فريق إمداد مصر خدمات إدارة المرافق الصلبة واللينة المتكاملة لكلا المشروعين، إضافة إلى إمكانية الاستفادة بجميع الخدمات الاستشارية لإدارة المرافق التي تقدمها الشركة طوال مراحل التصميم والتطوير الأولية.

وتعليقا على الاتفاقية، عبر المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركةLMD، عن حماسه لهذه الخطوة الهامة قائلاً: "نحن على ثقة من نجاح تعاوننا مع إمداد الإمارات، وسنعمل جاهدين على توفير أقصي قدر من التميز بخدماتنا متجاوزين كافة توقعات العملاء وطموحاتهم، فنحن ملتزمون بتقديم معايير جديدة للتميز والفخامة بمجتمعاتنا، مستعينين في ذلك بالخبرة الممتدة التي تتمتع بها LMD ومجموعة إمداد لإثراء تجارب عملائنا وتعزيز قيمة المجتمعات العمرانية المتكاملة بجميع مشروعاتنا."

ومن جانبه، قال عبد اللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد: "أن التعاون الأول بين إمداد-مصر مع LMD سيوفر مجموعة من خدمات إدارة المرافق المتميزة التي ستستمر لعشرات السنوات لاثنين من أكثر مشروعات التطوير العقاري طموحًا لشركة LMD، فضلًا عما سيوفره هذا التعاون من خطوة هامة لدخول الشركة للسوق المصرية الواعدة، وهذا في حد ذاته يعد إنجاز كبير لمجموعة إمداد في ظل مساعيها للتوسع والتواجد الإقليمي بصورة أكبر بالسنوات المقبلة. ونحن نتطلع إلى أن توفر خدماتنا لمشروعات LMD قيمة مضافة ومساهمة فعلية في تحقيقها المزيد من النجاح."

تستهدف LMD أفضل المواقع الحيوية الهامة لتطوير مشروعاتها، هذا إلى جانب اهتمامها الكبير بالتعاون مع أفضل الكيانات المتخصصة على غرار مجموعة إمداد في تطوير هذه المشروعات، حيث ستوفر إمداد مصر خدمات إدارة المرافق المتكاملة لمشروع "Stei8ht" والذي يقام بواحد من أفضل المواقع الاستراتيجية بالقاهرة الجديدة. ويضم مجموعة راقية من الفيلات التي تحرص LMD على تميزها مع الاحتفاظ ببساطتها في نفس الوقت، فالمشروع هو بحق مكان تجتمع به الفخامة مع كافة العناصر الصديقة للبيئة، في ظل وجود 85٪ من المساحات الخضراء والمفتوحة داخل المشروع.

وأيضًا مشروع Zoya Ghazala Bay بموقعه المتمير في خليج نعمة، سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، ويضم مجموعة متنوعة من المنازل الفاخرة التي تتناسب مع متطلبات العملاء. فهذا المشروع النابض بالحياة لا يوفر مكان للسكن الراقي فحسب، بل يتميز بمجموعة من الخدمات المتكاملة ومنافذ للبيع بالتجزئة وفندق (بوتيك)، إضافة إلى مجموعة من مناطق الترفيه الليلية المفعمة بالحيوية. فالمشروع بحق مثالاً للحياة الفاخرة في كل جزء منه.

جدير بالذكر أن شركة LMD ومجموعة إمداد كانا قد وقعتا إتفاقية للتعاون المشترك فيما بينهما منذ عام منذ عام 2022، وذلك لرفع معايير الصناعة بالسوق المصرية، وتوفير مجموعة متميزة من الخدمات للمطورين والعملاء بمختلف الشركات والصناعات، بما في ذلك مجال الضيافة وتجارة التجزئة، وتسعى إمداد إلى توظيف ما يزيد عن 2000 موظف فى مصر في غضون عام 2026، فضلًا عن تطلعها للمزيد من التوسع وتعزيز مكانتها بالسوق المحلي.