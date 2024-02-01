شكرا لقرائتكم خبر عن أول عداد وخليه شمسية لتوليد الكهرباء فى مصر .. عمره أكثر من 131 عاما (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه بالصور من داخل متحف النيل بمحافظة أسوان أقدم عداد كهرباء لقياس أحمال المستهلك وأقدم خلية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة من أقدم محولات نقل الكهرباء و التى يصل عمرها أكثر من 130 عاما منذ دخول الكهرباء مصر.

وكانت مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى حرصت على إدخال الطاقة الكهربائية لإنارة البلاد، ففى عام 1893 كانت بداية الكهرباء فى مصر على يد رجل الأعمال الفرنسى، وأصبحت مصر من الدول الرائدة فى قطاع الكهرباء، حيث أن التطبيقات الأولى للكهرباء كانت فى فرنسا لأغراض الإنارة كانت عام 1880 أى بعد 13 عاما فقط من استخدام فرنسا للكهرباء فى الإنارة.

يذكر أنه فى عام 1895 تم إنشاء أول وحدة بخارية لتوليد الكهرباء بمعرفة شركة ليبون الفرنسية بمحطة كرموز، وحرصت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فيما بعد على وضع الوحدة البخارية الأولى فى مصر التى يبلغ عمرها 123 عاما داخل حجرة زجاجية للحفاظ عليها وتحويلها لمزار تحرص الوفود الأجنبية المهتمة بالكهرباء على زيارتها من حين لآخر.