شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسهم الرعاية الصحية تهبط بالأسهم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

مبيعات الربع الرابع

أسهم شركات الرعاية الصحية

#الأسهم_الأوروبية تستقر في ظل نتائج أرباح متابينة لعدد من الشركات#اقتصاد_اليومhttps://t.co/5wfFlFEbEh — اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 8, 2024



أسهم شركات النفط والغاز

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف يوم الخميس، بعدما محت خسائر الشركات الكبرى في مجال الرعاية الصحية المكاسب المحققة، بعد إصدار نتائج أعمال قوية من شركات سلع استهلاكية مثل يونيليفر وشركة كيرينج للسلع الفاخرة.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.1% بعد صعوده 0.3% خلال جلسة التداول.وقاد مؤشر السلع الشخصية والمنزلية الارتفاع بين القطاعات الأخرى، مدعومًا بصعود سهم بريتيش أمريكان توباكو 7.1%، بعدما قالت شركة التبغ العملاقة إنها "تكثف العمل" لبيع جزء من حصتها في شركة أي.تي.سي الهندية.وارتفعت مكاسب القطاع أيضًا بفضل صعود سهم يونيليفر 3.2%، بعدما أطلقت شركة دوف لصناعة الصابون برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار يورو، وسجلت زيادة في مبيعات الربع الرابع.وزاد سهم كيرينج 4.9%، بعد أن جاءت مبيعات المجموعة الفرنسية للسلع الفاخرة في الربع الرابع متوافقة مع التقديرات.وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة الأخرى ذات الثقل، مثل إل.في.إم.إتش وهيرميس وريتشمونت، بما يتراوح بين 1.8% إلى 3.3%.وتبددت المكاسب التي حققها المؤشر 600 الأوربي بفعل انخفاض أسهم شركات الرعاية الصحية ذات الثقل 1.9%، متأثرة بانخفاض 6.4% في سهم أسترازينيكا، بعدما جاءت الأرباح الفصلية لشركة الأدوية البريطانية أقل من التوقعات.وتعرض سهم ميرسك لخسارة كبيرة، إذ انخفض 14.7% بعدما حذرت شركة الشحن الدنمركية العملاقة من أن الوفرة في قدرة شحن الحاويات ستضر بالأرباح أكثر من المتوقع هذا العام.وقولها إن القفزة الكبيرة في أسعار الشحن بسبب الاضطراب في البحر الأحمر لم تدعمها بل أضرت بأسهمها.وانخفض أيضا سهم شركة الشحن الألمانية هاباج لويد 9.2%. This is a Twitter Status تستقر في ظل نتائج أرباح متابينة لعدد من الشركاتThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)وهبط مؤشر أسهم شركات النفط والغاز متأثرًا بتراجع سهم نشته 11.9%، بعدما جاءت الأرباح التشغيلية لشركة إنتاج الوقود الحيوي الفنلندية في الربع الرابع أقل من المتوقع.كما رجحت الشركة انخفاض هامش مبيعات منتجات الطاقة المتجددة في 2024 عن العام الماضي.ومن بين الرابحين، صعد سهم أدين 21.3% إلى قمة المؤشر الرئيسي، بعدما تجاوزت أرباح شركة المدفوعات الإلكترونية الهولندية التوقعات خلال العام الماضي.