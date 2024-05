شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه ولي العهد.. مراعاة أوقات الصلوات في جدولة المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم.وأشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ بالتوجيه، وكتب عبر حسابه في منصة "إكس": "‏توجيه سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان‌ -وفقه الله- بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم، يؤكد حرص قيادتنا الحكيمة وعنايتها بديننا الحنيف وتعظيمها قدر الصلاة، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، فجزى الله سموه الكريم خير الجزاء وأوفاه على جهوده النيّرة وتوجيهاته السديدة". مراعاة أوقات الصلوات في جدولة المباريات This is a Twitter Status This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)