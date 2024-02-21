تعرف على أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

وبلغ سعر الفراخ الساسو 108 جنيهات في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 75 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها، والكتكوت الأبيض 32 جنيها .

وسجلت أسعار البيض في الأسواق مستويات 152 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وتصل المستهلكين 180 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وتصل للمستهلكين 170 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 154 جنيها، وتصل للمستهلكين بسعر 185 جنيها وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.