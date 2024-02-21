شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات 2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 29477 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 36242 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 12544 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 7771 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 10752 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 6764 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الاستثمار العقاري العربي-اليكو، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وايه كابيتال القابضة، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والتعمير والاستشارات الهندسية، والنصر للأعمال المدنية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وجلاكسو سميثكلاين، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة بشركتي تعليم لخدمات الإدارة، وبالم هيلز للتعمير عدد 49.9 ألف سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة روبكس العالية لتصنيع البلاستيك والاكريلك عدد 16.4 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، ومجموعة أي أف جي القابضة، ورواد السياحة-الرواد عدد 1.2 مليون سهم، 4.3 مليون سهم، 104.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 2400 سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والقاهرة للإسكان والتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1371 سهم، مليون سهم، 30 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق عدد 1.3 مليون سهم، 126 سهمًا، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، توضيحًا لقرار إعادة ملكية أرض عزبة الهجانة البالغ مساحتها 634 فدانًا، إلى محافظة القاهرة كمساهمة مجتمعية من الشركة لإعادة تأهيل المنطقة بما يحقق مصالح الشركة وساكني هذه المنطقة، بأن هذه الأرض ليست من مشاريع الشركة الجديدة (تاج سيتي وسراي)، وأن القرار الجمهوري رقم 38 لسنة 2024 بشأن تخصيص مساحة 633.58 فدان ناحية مدينة الأمل (عزبة الهجانة) لن يؤثر على مساحة أراضي الشركة بالتوسعات الجديدة (تاج سيتي وسراي).

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2023، وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أيه.تي.ليس) عقود قياسية بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2023، وبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 171 مليون حنيه بنسبة نمو 14%.

وحققت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)، محفظة التمويل وقدره 5.6 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 39%، وبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 159.5 مليون جنيه بزيادة 69.3 مليون جنيه.

وحققت شركة دلتا للطباعة والتغليف، صافي مبيعات بلغت 436.3 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 280.8 مليون جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 25.7 مليون جنيه مقارنة مع 12.9 مليون جنيه، وأرجع سبب ذلك إلى زيادة حجم عملاء الشركة خلال عام 2023.