شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض القاهرة الدولى EECA EXPO 2024 فى 29 فبراير الجاري بمركز المؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر
وقال بيان لوزارة الصناعة والتجارة، إن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تقوم بالاستعدادات والتحضيرات النهائية لاستضافة المعرض وبما يسهم في خروجه بأفضل شكل ممكن، حيث تشهد هذه الدورة إقبالًا ملحوظًا من العارضين المشاركين بالمعرض من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وقد تم اختيار دولة ليبيا ضيف شرف المعرض لهذا العام.
ويضم المعرض منتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والسجاد والموكيت، والمراتب، والمفروشات والملابس الجاهزة، والأدوات المنزلية، والجلود، والأثاث المنزلي، والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية، والحرف والصناعات اليدوية، كما يضم المعرض منتجات المحافظات والغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية إلى جانب المشاركات الدولية.
وتحظى المعروضات بتخفيضات كبيرة، إلى جانب إتاحة امكانية التقسيط بدون فوائد.
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