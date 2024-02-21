شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستقبل نائب وزير الطاقة التنزانى دعم التعاون بمجالات الغاز والهيدروجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جوديث كابينجا نائب وزير الطاقة التنزانى للانتقال الطاقى والوفد المرافق حيث تم بحث فرص التعاون بين البلدين فى مجالات الغاز الطبيعى والهيدروجين.

وخلال اللقاء أكد الملا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى استعداد قطاع البترول المصرى الكامل للتعاون مع الجانب التنزانى فى المشروعات الاستراتيجية التى تخدم أهداف الدولتين.

ومن جانبها أشادت نائبة وزير الطاقة التنزانى بالتنظيم المتميز لمؤتمر إيجبس ٢٠٢٤ وأنه أصبح منصة عالمية هامة للطاقة، مشيرةً إلى رغبة بلادها التعاون مع قطاع البترول المصرى فى مشروعات الهيدروجين والغاز الطبيعى .