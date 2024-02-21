شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع شركة ويذرفورد فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ويندر ساندو نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد لخطوط الإنتاج والتكنولوجيا العالمية والوفد المرافق، حيث تم استعراض إمكانية الشركة لما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وحلول رقمية فى انشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

وأكد الملا على أن قطاع البترول والغاز لديه استراتيجية واضحة تعتمد على توظيف واستخدام احدث التكنولوجيات المبتكرة لزيادة معدلات الإنتاج، وأن شركة ويذرفورد من الشركات الرائدة فى هذا المجالات.

ومن جانبه أعرب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد عن سعادته بالتعاون مع قطاع البترول المصري، لافتاً إلى شركة ويذرفورد توفر التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية فى انشطة البحث والاستكشاف، وهناك تجارب ناجحة مع شركة بتروبل فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ونسعى إلى زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة.