شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية لدعم التوسع فى تطبيق حلول التحول الرقمى فى البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في ثالث ايام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة( ايجبس 2024) توقيع اتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شنايدر اليكتريك لدعم التوسع في مشروعات التحول الرقمي .

وتأتي الاتفاقية مع شركة شنايدر اليكتريك في اطار الجهود المتواصلة للهيئة وحرصها على توفير أحدث الحلول والبرامج من خلال الشركاء التكنولوجيين بما يخدم خطة ومشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول، حيث سيتم تقديم أحدث إصدارات شركة شنايدر من برامج وتكنولوجيات فى إنشاء مركز القيادة الإستراتيجي لقطاع البترول في وزارة البترول والثروة بالعاصمة الإدارية .

وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس خالد كامل مدير شركة شنايدر اليكتريك مصر بحضور المهندسة ايمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات.