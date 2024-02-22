انخفاض كبير لسعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم.. ويسجل 27600 جنيه

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الجنيه الذهب بشكل كبير اليوم الخميس، عقب انخفاض متتالي لأسعار أعيرة الذهب المختلفة اليوم، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 27600 جنيه، في حين شهد سعر الذهب في مصر تراجعا في حدود 40 جنيهات للمرة الثالثة وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3450 جنيها للجرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية.

ورغم تراجع الذهب في السوق المصري إلى أن الذهب العالمي استكمل سلسلة الصعود للجلسة السادسة على التوالي ليحقق المزيد من المكاسب على حساب الدولار الضعيف، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق ليتخطى عقبة محضر اجتماع الفيدرالي بنجاح.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2030 دولار للأونصة وكانت قد سحل أعلى مستوى عند 2034 دولار للأونصة حيث افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2026 دولار للأونصة.

خلال 6 جلسات متتالية من المكاسب ارتفع سعر الأونصة العالمية بنسبة 2% لتسجل مكاسب بمقدار 42 دولار، حيث يخترق السعر الآن اختراق منطقة المستوى 2030 دولار للأونصة والتي تعد منطقة المقاومة الحالية.

أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي صدر يوم أمس الأربعاء أن الجزء الأكبر من أعضاء البنك الفيدرالي كانوا قلقين بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا.

وصرح توماس باركين، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن بيانات التضخم لشهر يناير التي شهدت ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين بشكل أسرع من المتوقع، ستعقد قرارات البنك الفيدرالي خلال الفترة القادمة.

فقد شهدت مناقشات أعضاء البنك الفيدرالي خلال الاجتماع الأخير مخاوف أغلبية أعضاء البنك من التسرع في البدء بخفض أسعار الفائدة وضرورة الحصول على المزيد من التأكيدات، بينما أشار عدد قليل من الأعضاء إلى تخوفهم من بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت لما لهذا من تأثير سلبي على معدلات النمو وأوضاع القطاع المصرفي.