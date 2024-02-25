شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حماد من سويسرا: مشروع تطوير رأس الحكمة أعاد مصر للمشهد الاستثمارى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال حماد، رئيس بيت العائلة فى سويسرا أن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة وضعت مصر فى قلب المشهد الاستثمارى العالمى، لا سيما بعد أن سلطت كبريات الصحف العالمية الضوء على تلك الصفقة الاستثمارية الهائلة، والتى ستدر مباشرة 35 مليار دولار فى غضون شهرين بخلاف استثمار نحو 150 مليار دولار على مدار سنوات.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبى التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربي.

أضاف جمال حماد ل" الخليج 365" من جنيف بسويسرا أنه لا يخفى على احد ما كان يتعرض له الاقتصاد المرى خلال الفترة الماضية وجزء من هذا الامر جراء الاضطرابات العالمية، وبالتالى فإن نتائج الصفقة سيكون له أبعاد مهمة على الشركات المنفذة لمشروعات البنية الأساسية من جانب وعلى الايدى العاملة المصرية من جانب، علاوة على الاستثمار الكبير الذى سيتم جذبه مستقبلا والرواج السياحى لمصر من أوروبا خاصة أن المنطقة تعتبر مباشرة جنوب أوروبا وستكون بقعة ساحرة فى العالم.

وتوقع جمال حماد أن تنعكس الصفقة على القضاء على السوق السوداء للدولار، وكذلك تحقيق الاستقرار المنشود.