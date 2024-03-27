“الأمانة العامة للجان الزكوية” تُحدّث مجموعة المبادئ الجمركية المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف الجمركية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدّثت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مجموعة المبادئ الجمركية المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف لتشمل المبادئ المستخرجة من القرارات الصادرة خلال عام 2023م؛ وذلك ضمن سعيها المستمر في تعزيز المصداقية من خلال التوعية والشفافية لشركاء الأعمال والمتعاملين والمهتمين بالمنازعات الجمركية.

ويأتي نشر هذه المبادئ امتدادًا لسلسلة مجموعة المبادئ القضائية التي تنشرها الأمانة العامة؛ وذلك لهدف نشر الوعي واطلاع المختصين والمهتمين على ما استقر عليه قضاء تلك اللجان من مبادئ، مما يسهم في إيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين في الأمانة العامة، والمتعاملين والمهتمين.

وجرى تصنيف المبادئ إلى عدة تصنيفات موضوعية وهي: المبادئ الشكلـية، ومبادئ التحصيل، ومبادئ التصريح، ومبادئ التعرفة الجمركية، ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليهـا عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/DecisionsRules/Documents/9.pdf.

ودعت الأمانة العامة عموم المتخصصين والباحثين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي

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