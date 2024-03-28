شكرا لقرائتكم خبر «موبايلي» الأسرع نموا في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط لـ2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» قائمة تصنيف «براند فاينانس» للعلامات التجارية، بتصنيفها الأسرع نموا في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط لـ2024.

ووضع تصنيف «براند فاينانس» الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» المهندس سلمان البدران، ضمن أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في مؤشر حماية العلامات التجارية على مستوى العالم، نظير المبادرات المختلفة التي أطلقها منذ انضمامه إلى «موبايلي» في 2019، ولعبت دورا محوريا في تعزيز نمو العلامة التجارية للشركة.

ووفقا لتصنيف مؤسسة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في تقييم العلامة التجارية، فقد ارتفعت قيمة علامة «موبايلي» التجارية خلال العام الحالي بنسبة حوالي 18% عن العام الماضي، لتحافظ بذلك على مكانتها الرائدة بين أضخم شركات قطاع الاتصالات والتقنية في منطقة الشرق الأوسط.

ويعتمد تقييم العلامات التجارية من قبل «براند فاينانس» على عدد من المعايير الرئيسة، مثل: مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI)، وتأثير العلامة التجارية على زيادة إيرادات وأرباح الشركة، وتقارير الأداء المالي التاريخية، إضافة إلى توقعات النمو المستقبلية.

وتركز استثمارات الشركة على تطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الجديدة، كالحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، وزيادة مراكز البيانات، وتوسيع نطاق نشر شبكة الجيل الخامس 5G، بهدف تقديم تجربة عصرية لعملائها، وتحرص على جعلهم محور اهتمامها من خلال تبنيها استراتيجية «العميل أولا»، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة حياة العائلات والأفراد بالمملكة.

وضمن مساعي الشركة نحو تمكين التحول الرقمي وتسخير الجهود لابتكار حلول إبداعية تواجه تحدياتها، فقد أطلقت خلال العام الماضي مجموعة من المبادرات التي تعزز من استخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير بيئة العمل، وجعل الموظف محور اهتمامها، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري خلال توطين الوظائف، وتمكين المرأة في المناصب القيادية، ودعم الكفاءات الشابة بالمهارات اللازمة، إلى جانب إطلاقها مبادرات الاستدامة في مجالات عدة مثل: الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما أسهم في ترقية تصنيفها على مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) من المستوى BBB إلى A.