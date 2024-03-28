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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المنظمة متعددة الأطراف، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أعلنت انضمام سلطنة عمان رسميا إلى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لتصبح أحد أعضائها. وقالت المؤسسة إن الشراكة الاستراتيجية التي تأتي تحت شعار «شراكة عُمان للتنمية التكنولوجية، نمو اقتصادي، وتعاون عالمي» تمثل معلما مهما في جهودنا المشتركة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة والتعاون الدولي من أجل تمويل المشاريع التي تهدف إلى خلق المنافسة وريادة الأعمال وفرص العمل وإمكانات التصدير.

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