شكرا لقرائتكم خبر عن دهانات الجزيرة تحتفل بشهر رمضان مع التجار بإفطار رمضانى فى فندق النيل ريتز كارلتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت شركة دهانات الجزيرة، الشركة الرائدة في مجال الدهانات والأصباغ في مصر، إفطارًا رمضانيًا خاصًا لتجارها الكرام، الذين تعتبرهم "شركاء نجاحها"، وذلك بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024.

وعملت هذه الفعالية كمنصة للاحتفال بروح رمضان وتعزيز علاقات الشركة بشبكة التجار الخاصة بها، وبناء شراكات قوية جمع الإفطار أكثر من 450 مشاركًا، بمن فيهم تجار من جميع أنحاء مصر.

وأتاح لهم الفرصة للتواصل مع ممثلي دهانات الجزيرة، وإجراء محادثات هادفة، والاحتفال بإنجازاتهم معًا.

ليلة تقدير تميزت الأمسية بأجواء دافئة ومترحبة، مع خطابات تفيض بالدفء تعبر عن التقدير لاستمرار شراكة التجار ومساهمتهم في نجاح دهانات الجزيرة. كما اشتملت الفعالية على الترفيه ووجبة إفطار شهية، مما سمح للحضور بالاسترخاء والتواصل في أجواء احتفالية.

حضر الفعالية السيد عبد الله الرميح، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرميح، مالكة شركة دهانات الجزيرة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الروميح على أهمية شبكة التجار وعبر عن امتنانه لتفانيهم ودعمهم.

الالتزام بالتعاون المستمر يعكس إفطار رمضان التزام شركة دهانات الجزيرة ببناء علاقات قوية مع تجارها، وتدرك الشركة أن نجاحها مبني على أساس من التعاون والثقة المتبادلة، وانطلاقًا من هذا المبدأ، تظل دهانات الجزيرة ملتزمة بتزويد تجارها بالدعم والموارد التي يحتاجونها للنجاح في السوق.











