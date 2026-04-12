تنويه من "الطوارئ والأزمات" بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أفراد المجتمع إلى عدم الاقتراب من البحيرات المتشكلة نتيجة هطول الأمطار، حفاظاً على سلامة الجميع.
وقال الحساب الرسمي لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عبر منصة إكس:"نظراً لدواعي السلامة العامة، نهيب بأفراد المجتمع عدم الاقتراب من البحيرات المتشكلة نتيجة هطول الأمطار، أو ممارسة أي نوع من الأنشطة داخلها أو بالقرب منها، حفاظاً على سلامة الجميع". 

— مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (@Adcmc_ae)
اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

