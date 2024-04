شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس ضمن قائمة 50 منطقة اقتصادية شريكة لنموذج أهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية “SDG Model Zone Partner” من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones “GASEZ”، وقد تم الإعلان عن هذا التصنيف خلال منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية The United Nations Conference on Trade and Development “UNCTAD”، الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2023، والمؤتمر الثاني للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة “GASEZ” الذي أقيم بمدينة برشلونة بإسبانيا في 9 نوفمبر 2023.

حيث جاء حصول المنطقة الاقتصادية على هذه الشهادة ضمن قائمة لـ50 منطقة اقتصادية على مستوى العالم تم اختيارها من 7000 منطقة اقتصادية خاصة يمثلها تحالف “GASEZ”، وتم اختيار المرشحين للمناطق النموذجية لأهداف التنمية المستدامة من خلال تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن الأونكتاد وفقاً لعدد من المعايير من أهمها الالتزام بالتنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ومدى مستويات المعايير الاجتماعية والبيئية والإدارية والامتثال لها، ويأتي هذا الاستحقاق كاعتراف بالجهود الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال، وبداية لمزيد التعاون في الفترة المقبلة والوصول لأفضل الممارسات التي تتبعها المناطق الاقتصادية والتي يمكن أن تكون قابلة للتطبيق من قبل الآخرين.

وفي هذا السياق عبر وليد جمال الدين عن سعادته بتمثيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمصر ضمن هذا التحالف، فضلاً عن حصول المنطقة الاقتصادية على تقدير وإشادة دولية نظراً لأنها قائمة على النظم الصديقة للبيئة منذ إنشائها، هذا بالإضافة إلى ما حققته في مجال إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به وحرصها على تسريع وتيرة خفض الانبعاثات في المجال الصناعي والبحري وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين في هذا المجال، وأكد على أن المنطقة الاقتصادية تسعى الآن لتشجيع المستثمرين على تصنيع المنتجات الخضراء التي تعتمد على الوقود الأخضر بمختلف أشكاله.

والجدير بالذكر أن التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة “GASEZ” تم إطلاقه من خلال تعاون مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” مع سبع جمعيات عالمية وإقليمية ووطنية تمثل أكثر من 7000 منطقة اقتصادية خاصة، بهدف تحديث المناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء العالم وتعظيم مساهمتها في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممثل الوحيد لمصر ضمن قائمة ترشيحات 2023-2024 للمناطق النموذجية لأهداف التنمية المستدامة.