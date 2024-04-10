شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة المصرية للتأمين: تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة خلال 2022 ويناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير " المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى " على المركبات أن عدد " المركبات الكهربائية " التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر يناير بلغت 579 مركبه متنوعة .

جاء من بينهم ترخيص حوالي 544 سيارة ملاكى حيث حققت ماركة " فولكس فاجن " ترخيص وتأمين 262 سيارة ، واحتلت ماركة " أى دى 4 " المركز الاول بين سيارات " فولكس فاجن " حيث حققت 83 سيارة

أما ماركة " بي واى دى " فقد سجلت سيارتها " سونج بلاس " ترخيص 40سيارة ، أما ماركة " مرسيدس " فقد استقبلت السوق 54 سيارة من اجمالى سيارات مرسيدس ، بينما احتلت ماركة " إى كيو إى " بواقع 350 سيارة تم ترخيص ١٨ سيارة منهم بالفعل

اما ماركة " بى ام دبليو " فقد حققت مبيعات بواقع 32 سيارة من بينها 16 سيارة ، أما ماركة " تسلا " فقد سجلت ترخيص حوالي 23 سيارة

وعن أعداد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر منذ عام 2022 وحتي عام 2023، أوضح التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، أن عدد المركبات الكهربائية في مصر بلغ 3212 مركبة كهربائية فى الفترة من سبتمبر 2022 وحتى شهر سبتمبر 2023

وبلغ عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها فى شهر سبتمبر الماضي حوالي 184 سيارة، وقد حققت طرازات "أى دى 4" من ماركة "فولكس فاجن" ترخيص حوالى 29 سيارة بينما "أى دى 4 – كروز" 13 سيارة، أما ماركة "تسلا" فقد تم ترخيص حوالى 10 سيارات، وماركة "بى واى دى " 20 سيارة، وماركة " مرسيدس " 14 سيارة من بينها 6 سيارات لـ eqc400، أما ماركة " بى ام دبليو -ix3 قد حققت ترخيص حوالى 5 سيارات، اما طرازات x1 i حققت سيارتين فقط

وعن آخر فترة من العام الجاري 2024 كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر فبراير سجلت نحو 501 مركبة

وجاء من بينهم ترخيص حوالي 469 سيارة ملاكى حيث حققت فولكس فاجن 214واحتلت أى دى 4 المركز الاول بين سيارات فولكس فاجن حيث حققت 75سيارة أما بى واى دى فقد سجلت 79 سيارة اما سيارتها سونج بلاس 41 سيارة اما مرسيدس فقد استقبلت السوق 38 سيارة من اجمالى سيارات مرسيدس بينما احتلت إى كيو إى 350 عدد مبيعات 16 سيارة من بين مبيعات مرسيدس اما بى ام دبليو فقد حققت مبيعات 31سيارة من بينها 16 سيارة فقط من طراز أى اكس 3 من بين سياراتها اما تسلا 28 سيارة .