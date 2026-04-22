الأمير سعود بن مشعل يتسلّم تقرير «نبض الأعمال في العاصمة المقدسة» ويؤكد تكامل الجهود لتعزيز تنافسية مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله صالح كامل، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة، وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي يبذلها قطاع الأعمال في العاصمة المقدسة لدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتواكب مع المكانة الخاصة التي تحظى بها مكة المكرمة واهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، والارتقاء بجودتها بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد نائب أمير المنطقة خلال اللقاء على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به رجال الأعمال في مكة المكرمة كشركاء رئيسيين في مسيرة التنمية، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات نوعية ومستدامة تعزز تجربة ضيوف الرحمن وترتقي بجودة الحياة في المدينة المقدسة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ عبدالله صالح كامل حرص مجلس الإدارة وقطاع الأعمال في مكة المكرمة على دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الحراك الاستثماري، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم مكانة مكة المكرمة كمحور اقتصادي واجتماعي متطور.

كما قدم رئيس وأعضاء المجلس لنائب أمير المنطقة تقرير «نبض الأعمال في العاصمة المقدسة»، الصادر عن مركز مكة للمعلومات والدراسات الاقتصادية التابع للغرفة، والذي يعد باكورة سلسلة من التقارير الاقتصادية النوعية، حيث يقدم تحليلًا معمقًا للحراك الاقتصادي ومقومات بيئة الأعمال في مكة المكرمة، إضافة إلى رصد فرص التطوير التي تسهم في دعم صُنّاع القرار وتعزيز كفاءة التشريعات، وتمكين رجال الأعمال من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس علمية دقيقة.

وفي ختام اللقاء، شدد على أهمية هذه التقارير والدراسات الاقتصادية النوعية، مؤكدًا دعم إمارة المنطقة لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنمية في مكة المكرمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.