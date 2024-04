شكرا لقرائتكم خبر عن بين ارتفاع وانخفاض.. البورصات العربية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع، وسجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تقدمًا بنسبة 0.53%، عند 13.455،65 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.54%، ليستقر عند 1.092،13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.33% بمجموع 970،86 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.74% بمجموع 12.584،66 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 967 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 697 مليار درهم مغربي.

بورصة البحرين



البورصة المصرية

بورصة قطر



مؤشر بورصة مسقط

وأغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 2،021.45 نقطة بانخفاض قدره 6.00 نقاط عن معدل الإقفال السابق.كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 767.42 نقطة بانخفاض قدره 8.45 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و451 ألفًا و281 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و11 ألفًا و754 دينارًا بحرينيًا جرى تنفيذها من خلال 80 صفقة.وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجعات جماعية لدى تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 88 مليار جنيه ليصل إلى 1.915 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 7.1 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 4.5% ليبلغ 28332 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) 4.82% مسجلًا 6504 نقاط.وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 5.01% لينهي التعاملات عند مستوى 9257 نقطة.وأغلق مؤشر بورصة قطر في ختام جلسة تداولاته منخفضًا بنسبة 0.24%، أي بواقع 23.98 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و829.27 نقطة.وتداول خلال الجلسة 162 مليونًا و182 ألفًا و378 سهمًا، بقيمة 512 مليونًا و866 ألفًا و560.041 ريال، نتيجة تنفيذ 18 ألفًا و108 صفقات في جميع القطاعات.وصعدت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 570 مليارًا و636 مليونًا و824 ألفًا و261.020 ريالًا، مقارنة بـ572 مليارًا و508 ملايين و16 ألفًا و489.540 ريالًا، في الجلسة السابقة.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4717.06 نقطة، منخفضًا 5.9 نقط، وبنسبة 0.12% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4722.93 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و450 ألفًا و759 ريالًا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 8ر49% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و970 ألفًا و825 ريالًا عُمانيًا.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 87 نقطة ليبلغ مستوى 12ر6997 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر1%.

وجرى تداول 4ر290 مليون سهم عبر 20549 صفقة نقدية بقيمة 7ر83 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 30ر3 نقاط ليبلغ مستوى 53ر5835 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0% من خلال تداول 2ر99 مليون سهم نفذت عبر 4493 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول 36ر113 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 99ر7642 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 51ر1% من خلال تداول 17ر191 مليون سهم عبر 16056 صفقة بقيمة 2ر73 مليون دينار.

البورصة الأردنية

وأغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند مستوى 2456.00 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2304 صفقات.