شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: نعتذر للمواطن عن تضخم الأسعار الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، باعتذاره للمواطنين عن الفترة الماضية التي شهدت تضخم وزيادة في أسعار السلع بالأسواق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"نيابة عن 6 مليون تاجر ومصنع، أن أقدم اعتذار شديد للمستهليكن، عن فترة التضخم التي شهدناها في الفترة السابقة، وأؤكد الانحياز للمواطن، وذلك لأسباب كانت خارجة عن نطاق التجار وعن نطاق الحكومة".

وأشار إلى انخفاض الأسعار بنسبة 25% في متوسط الأسعار بالكامل، مضيفًا :" نعمل وفقًا لآليات السوق، والمؤشرات المبدئية تؤكد انخفاض الأسعار الـ 6 أشهر المقبلة في السكر، بجانب القمح ومنتجاته".