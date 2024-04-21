شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء مواد البناء والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.1%، يليه قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.4%، 1.3%، على التوالي.

وصعد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، وقفز قطاعا البنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 1.1%، وزاد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1%، كما ارتفع قطاعا خدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 0.5%، 0.3%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.934 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 875.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.53%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 21.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 168.7 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 140.9 مليون جنيه، 831.1 ألف جنيه، 103.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 28623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 35026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 6616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 9407 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 7765 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1569 نقطة.