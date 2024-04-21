شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مصر السيادى: طرح محطات تحلية المياه الربع الثانى من العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى عن اقتراب طرح محطات المرحلة الأولى ضمن مشروع مصر لتحلية مياه البحر، خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أن تتم الترسية خلال الربع الرابع من العام الجاري لتشمل من محطتين إلى خمسة محطات، لافتا إلى أنه من المستهدف طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.

وأوضح سليمان خلال كلمته فى ندوة مجموعة بورصة لندن في جلستها الثانية، للحديث حول "الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024"، اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذى وصلت مؤخرا من مشاركتها فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن ، خطة عمل الصندوق السيادى والتي تستهدف تعزيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والصادرات والسياحة واللوجستيات خلال الفترة القادمة، ضمن خطة الدولة للإصلاحات الهيكلية وبما يتوافق مع الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل مستقبل مصر لمدة 30 عاما وستحقق عوائد للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن الزخم والاهتمام بمشروعات الهيدروجين الاخضر بدء منذ مؤتمر المناخ cop27 .