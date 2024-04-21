أخبار البورصة اليوم الأحد 21-4-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 21-4-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.934 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: حق اكتتاب شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وسيتي للتحاليل الطبية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمنصورة للدواجن، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والقلعة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.



البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.934 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 875.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.53%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 21.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 168.7 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 140.9 مليون جنيه، 831.1 ألف جنيه، 103.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 28623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 35026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 6616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 9407 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 7765 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1569 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتا النعيم القابضة للاستثمارات، وديجتايز للاستثمار والتقنية عدد 40 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وأوراسكوم المالية القابضة عدد 795.6 ألف سهم، 2000 سهم، 33.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم المالية القابضة عدد 767.9 ألف سهم، 106.8 ألف سهم، 2.7 مليار سهم، على التوالي.

فيما اشترى أعضاء بمجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، والمهندس للتأمين، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لمنتجعات السياحية عدد 6.8 مليون سهم، 1628 سهمًا، 2509 سهم، 3661 سهم، 4 آلاف سهم، 6385 سهمًا، 5.9 مليون سهم، 683.5 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والمجموعة المصرية العقارية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 122.9 ألف سهم، 6.2 مليون سهم، 11037 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 106.8 ألف سهم.



أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، بيع المساهم أحمد محمود عبد الحميد عتلم عدد 500 ألف سهم بسعر 5.05 جنيه بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 19.157% إلى 14.99%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، بيع المساهم نهلة يحيي عبد الخالق عمر تحيمر عدد 158.1 ألف سهم بسعر 2 جنيه بقيمة إجمالية 316.3 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 1.175% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة ميراج لتداول الأوراق المالية.

القاهرة للزيوت

أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 372 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس عام 2024 مقابل 219 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 70%، وبلغ صافي الربح 29 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 21 مليون جنيه بنسبة نمو 38%، وتوقعت الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 927 مليون جنيه بنسبة زيادة متوقعة 40%، وكذلك تحقيق صافي ربح يقدر بـ130 مليون جنيه مقارنة بـ33.5 مليون جنيه.

المنصورة للدواجن

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، عن تقدمها بطلب للحصول على قطع أراضي من الدولة لتخصيص قطعة أرض بمساحة 3200 فدان بمنطقة وادي النطرون ضمن مشروع 130 ألف فدان التابع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستغلالها في إقامة مزارع حديثة ومعمل تفريخ ومصنع أعلاف، كما تعكف إدارة الشركة على دراسة التوسعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم الانتهاء من الدراسة وإعداد دراسات الجدوى من قبل بعض شركات الاستشارات المالية المتخصصة لإنشاء مزارع للشركة على مساحة 250 ألف متر بدولة الإمارات.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن تقدم مفاوضات حصولها على قرض مشترك بقيمة 1.72 مليار جنيه من تحالف يضم 3 بنوك، وذلك لتمويل مشروع "بالمت أكتوبر" في غرب القاهرة المقام على مساحة 45 فدانًا.