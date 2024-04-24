وفد هيئة الصادرات يبحث تعزيز وصول المنتجات الوطنية للأسواق العمانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم وفد من هيئة تنمية الصادرات السعودية أمس زيارة رسمية إلى سلطنة عمان الشقيقة استمرت يومين ( 22 - 23 أبريل 2024م)، استعرض خلالها عددا من الملفات ذات العلاقة بتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العمانية، وبحث سبل التعاون في مجال تنمية صادرات الخدمات في القطاع اللوجستي وتبادل الخبرات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية في تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وفتح آفاق جديدة تعزز وتيسر رحلة المصدر إلى الأسواق الدولية والإقليمية ومنها السوق العماني، وتؤكد الزيارة عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقة.

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي إلى أن «الصادرات السعودية» تحرص على تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين بشكل يسهم في تنمية وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية؛ دعما للاقتصاد الوطني وتنويعا لمصادره، عادا السوق العماني بيئة جاذبة لصادرات المملكة حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى سلطنة عمان خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 19.86 مليار ريال.

وقد قام الوفد السعودي بزيارة المنطقة اللوجستية وميناء محافظة صحار للتعرف على الخدمات اللوجستية المقدمة من الجانب العماني، وسبل تنمية وتطوير صادرات الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتنمية صادرات المملكة من قطاع الخدمات.

أبرز الملفات: