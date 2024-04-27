أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 في مصر، تداولها حتى قبل نهاية التعاملات عند مستوى التراجع الذي سجلته أعيرة الذهب بعد منتصف اليوم.

سعر جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

سجل سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 24760 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات

سعر جنيه الذهب اليوم عيار 24 في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب عيار 24 اليوم في سوق المجوهرات، 28296 جنيهًا.

وتساوي أسعار جنيه الذهب عياري 24 و21 قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3537 جنيها.

تداولت أسعار عيار الذهب 21 عند 3095 جنيهًا.

وبلغت أسعار عيار الذهب 18 عند 2652 جنيهًا.

وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2063 جنيهًا.

سبائك الذهب

تقدم الكثير من البنوك خدمات تداول واستثمار السبائك الذهبية في كل دول العالم، وتختلف تصنيفات السبائك الذهب ما بين من يتعامل عليها على أساس الوزن أو الشكل أو العيار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8842 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 17685 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 110000 جنيهًا.

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.