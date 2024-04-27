تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. بدء اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، استضاف البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك تنمية رائد متعدد الأطراف بين دول الجنوب وحاصل على تصنيف AAA، اجتماعاته السنوية للعام 2024م ، في الرياض، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2024.

ويتزامن هذا الحدث مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك، حيث يحتفل بمرور 50 عامًا على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 57 دولة عضو، وذلك تحت شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”، الذي يعكس إرث البنك وأهدافه المستقبلية.

ويجتمع وزراء المالية وممثلو المؤسسات المالية وخبراء التمويل الإسلامي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للمشاركة في الاجتماعات. وتمت دعوة أبرز وسائل الإعلام لتغطية الحدث.

ويشمل جدول الأعمال جلسات خاصة بمشاركة المعرفة والندوات والمؤتمرات الصحفية التي تركز على التنمية والتعاون الإقليمي والتمويل الإسلامي. ومن بين أبرز الفعاليات اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، والمنتدى العالمي الثامن عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024م، ومنتدى العمل الخيري، وندوة الرؤية المستقبلية.

وتتناول المناقشات قضايا ملحة مثل الفقر متعدد الأبعاد، والتعاون الجنوب – الجنوب، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وسيجتمع الرؤساء التنفيذيين لكيانات البنك في جلسة إستراتيجية بعنوان “إطلاق الإمكانات الاقتصادية”، مما يعكس التزام البنك بتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب الفعاليات الرئيسة، سيتم عقد اجتماعات جانبية، بما في ذلك انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الاستشاريين بالدول الإسلامية واتحاد المقاولين بالدول الإسلامية.