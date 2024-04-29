شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس توزع شهادات للحاصلين على الدورات التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات والمهندسة بهية نظيم و المهندس إيهاب العسكري عضوى مجلس ادارة الغرفة بتوزيع شهادات التقدير علي عدد من المتميزين والحاضرين للدورات التدريبية التي نظمتها الغرفة خلال العام المنقضي في مختلف التخصصات وبحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة.

وقالت المهندسة بهية نظيم أن الغرفة حرصت علي تنظيم دورات في المجالات التي يحتاجها القطاع ومن أهمها التسويق الالكتروني و الذي يساهم في تنشيط المبيعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وشهدت تلك الدورات اقبالا كبيرا من الاعضاء نظرا لفائدتها الكبيرة وقد تناولت الدورة أربع مستويات تدريبية وباجمالي 24 ساعة تدريبية.

وأشار المهندس ايهاب العسكري عضو مجلس ادارة الغرفة الي تنظيم الغرفة لدورات تدريبية عن "تحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية" بمحافظتي الاسكندرية وبورسعيد وبحضور اكثر من 100 متدرب من العاملين بالقطاع للتعريف بأحدث التطورات في النظام التجاري العالمي واللوائح والقوانين المنظمة للتصدير، والمهارات المطلوبة وفتح أسواق جديدة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات لتحقيق التنمية المستدامة لصادرات القطاع.

وشدد الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة علي التطوير الاداري للغرفة والتنوع في تقديم الخدمات لكافة الاعضاء في أسرع وقت وباستخدام كافة وسائل التواصل الحديثة والعمل علي تطوير قاعدة بيانات الاعضاء وأهمية التواصل المباشر مع اصحاب المصانع و نشر كافة الخدمات وتلقي كافة الاستفسارات وحلها بالتعاون مع كافة الجهات الداخلية والخارجية المختصة