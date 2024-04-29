شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تعتمد الموازنة العامة لـ"مصر الوسطى" وتشيد بأداء الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضه لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى على مشروع الموازنه التخطيطيه للعام المالى 2024/2025 لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والتي تستهدف إجمالي استثمارات تصل الى 2.055 مليار جنيه متضمناً إنشاء تحكم آلى بقطاعى المنيا شمال وجنوب بقيمة 1.214 مليار جنيه وذلك للمراقبه الآليه لشبكة التوزيع وسرعة اصلاح الأعطال وتقليل فترة الانقطاع، ومستهدف وفر (رصيد نقدية ) في 30/6/2025 بقيمة 973 مليون جنيه.

وتسعى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من خلال مشروع الموازنه التخطيطيه تحقيق الرؤية والرساله للشركة القابضه لكهرباء مصر وذلك فى نطاق عمل الشركة الذى يشمل عدد (5) محافظات وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتى تمثل حوالى 51% من مساحة جمهورية مصر العربيه ومن المستهدف أن يصل عدد المشتركين إلى 5.252 مليون مشترك في نهاية العام المالي 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 6.5% عن المتوقع للعام المالى الحالى كما أنه من المستهدف وصـول الحمل الأقصى للشركة إلى (4100) ميجاوات مقابل حمل أقصى قدره (3731 ) ميجاوات متوقع للعام المالى الحالي بنسبه تطور بلغت حوالى 10% لذا تم وضع مشروع للموازنه التخطيطيه للشركة لتحقيق ما يلبى احتياجات جميع العملاء .

واستعرض المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اهم اهداف هذه الخطه والتى تتلخص فى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود بالشبكة وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائى وزمن الانقطاع وتطوير مراكز خدمة العملاء .