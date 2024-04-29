شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل الانخفاض فى مصر والجرام بـ3070 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الاثنين هبوط جديد بحوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3070 جنيها، بعد أن تراجع الذهب باكثر من 160 جنيها على مدار الأيام القليلة الماضية ليصبح إجمالي انخفاض الذهب 180 جنيها

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3070 جنيها.

عيار 18 يسجل 2631 جنيها.

عيار 14 يسجل 2047 جنيها.

الجنيه الذهب 24560 جنيها.

انتعاش صناديق الذهب

عالمياً انتعشت مشتريات صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب قد شهدت انتعاش فجأة، مع تدفقات بلغت 28.5 طنًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

يتوافق هذا مع بيانات مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع التي أشارت إلى ارتفاع التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 19 ابريل بمقدار 1.4 طن ذهب، وذلك للمرة الأولى بعد 15 أسابع متتالي من خروج التدفقات النقدية بقيادة صناديق الاستثمار في آسيا التي شهدت دخول ما قيمته 6.6 طن ذهب.