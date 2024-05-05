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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معرض جدة الدولي للبناء والتصميم الداخلي 2024م، الذي تنظمه غرفة جدة ينطلق خلال الفترة من 7-9 مايو 2024م، بمشاركة أكثر من 300 عارض من داخل المملكة وخارجها، وذلك بمركز جدة للمنتديات والمؤتمرات. ويعد معرض جدة الدولي للبناء والتصميم الداخلي 2024 المعرض الوحيد المتخصص في البناء والديكور في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية ويجمع بين مقدمي الحلول والمتخصصين في الصناعة والموردين لابتكار حلولهم في قطاع صناعة البناء. ويمثل المعرض منصة إقليمية للشركات المحلية والدولية للاستفادة من الفرص الهائلة في سوق البناء والتصميم الداخلي في قطاعات مواد البناء والتشييد، وتقنيات وخدمات البناء، والتصميم الداخلي والتشطيبات والمصانع والآلات الثقيلة والمعدات والإسمنت والجبس والمنتجات الخرسانية.

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