ارتفاع في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2066 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3542جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2319 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية اليوم الثلاثاء، بتراجع بنسبة 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.