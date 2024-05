شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري إلى 41.057 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع البورصة المصرية

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي ليسجل 41.057 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 40.361 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه.وأفاد البنك المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 696 مليون دولار في نهاية شهر أبريل الماضي.أُغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 12 مليار جنيه ليصل إلى 1.781 تريليون جنيه، وسط تداولات بالسوق بلغت نحو 2.9 مليار جنيه. وقفز مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.21% ليبلغ مستوى 26429 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.09% مسجلًا 5859 نقطة.وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 1% لينهي التعاملات عند مستوى 8404 نقاط.