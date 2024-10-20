شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيكو» تجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة صناعة البلاستيك العربية،(أبيكو) تسهيلات مصرفية من البنك السعودي للاستثمار.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 23 مارس 2023، حصولها على تسهيلات بنكية من البنك.
وأضافت أن حد تسهيلات رأس المال العامل 47 مليون ريال لمدة 12 شهرا، فيما يبلغ سقف رأس المال العامل 33.5 مليون ريال متاح لمدة 12 شهرا متضمن حد فرعي للقرض متوسط الأجل بقيمة 30.15 مليون ريال يتم سداده على 26 قسطا ربع سنوي بعد 6 أشهر من تجميع كامل عمليات سحب القرض. بالإضافة لحد رأس المال العامل بمبلغ 22 مليون ريال متضمن حد فرعي لقرض متوسط الأجل 19.8 مليون ريال يتم سداده على 22 قسطا ربع سنوي بعد 6 أشهر من تجميع كامل عمليات سحب القرض.
وأوضحت أن إجمالي التسهيلات الممنوحة لأبيكو 102.5 مليون ريال، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر من أبيكو تغطي كامل التسهيلات البنكية، إضافة إلى ضمان من شركة عمر أبوبكر بالبيد تغطي كامل التسهيلات البنكية.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل متطلبات رأس المال العامل، وفتح خطابات الاعتماد لشراء المواد الخام، وتمويل توسعة المصنع القائم بمحافظة الخرج.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 23 مارس 2023، حصولها على تسهيلات بنكية من البنك.
وأضافت أن حد تسهيلات رأس المال العامل 47 مليون ريال لمدة 12 شهرا، فيما يبلغ سقف رأس المال العامل 33.5 مليون ريال متاح لمدة 12 شهرا متضمن حد فرعي للقرض متوسط الأجل بقيمة 30.15 مليون ريال يتم سداده على 26 قسطا ربع سنوي بعد 6 أشهر من تجميع كامل عمليات سحب القرض. بالإضافة لحد رأس المال العامل بمبلغ 22 مليون ريال متضمن حد فرعي لقرض متوسط الأجل 19.8 مليون ريال يتم سداده على 22 قسطا ربع سنوي بعد 6 أشهر من تجميع كامل عمليات سحب القرض.
وأوضحت أن إجمالي التسهيلات الممنوحة لأبيكو 102.5 مليون ريال، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر من أبيكو تغطي كامل التسهيلات البنكية، إضافة إلى ضمان من شركة عمر أبوبكر بالبيد تغطي كامل التسهيلات البنكية.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل متطلبات رأس المال العامل، وفتح خطابات الاعتماد لشراء المواد الخام، وتمويل توسعة المصنع القائم بمحافظة الخرج.