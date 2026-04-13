شاهد بالفيديو.. إبنة الفنانة ندى القلعة تتفاعل مع أغنية والدتها “الترند” والجمهور يسخر: (نظام الأغنية حقتنا ولا شنو)

نشرت التيكتوكر, الحسناء “ود”, إبنة الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, مقطع فيديو حديث عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “ود”, في المقطع الذي حاز على إعجاب الآلاف من متابعيها مع أغنية والدتها الجديدة “الدليل شنو”.

الجمهور اقتحم الفيديو بتعليقات ساخرة أبرزها (نظام الأغنية حقتنا ولا شنو), الجدير بالذكر أن أغنية ندى القلعة, الجديدة كانت قد تصدرت “الترند”, على السوشيال ميديا بعد انتشارها بشكل واسع.

