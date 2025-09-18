سعر النفط خام برنت يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 18-09-2025

استقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على خسائر حادة بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 0.5990، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليتخطى بانخفاضه هذا دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي ويقلص كثيراً من فرص تعافيه في الفترة القادمة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.