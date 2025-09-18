سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 18-09-2025

استقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب وصوله لمستهدفنا السعري 0.7835، وعلى اثر ثبات هذا الدعم أكسب الزوج زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في محاولة من السعر تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما ويحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.