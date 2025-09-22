تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 22-09-2025

تقدم قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب وصوله لمستهدفنا الصباحي عند الدعم 4,100$، ما أكسبه البعض من الزخم الإيجابي ليحاول تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل تأثر السعر في وقت سابق بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل