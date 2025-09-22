شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 22-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-22 10:54AM UTC
- توقع ارتفاع سعر الإيثيريوم بعد وصوله لمستهدف الدعم عند 4,100$ وظهور تقاطع إيجابي في مؤشرات القوة النسبية.
- تقديم توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025 بأسعار تبدأ من 44 يورو/شهريًا للاشتراك عبر تيليجرام.
- يشمل تقرير الأداء الكامل لهذا الأسبوع توصيات الأسهم الأمريك
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب وصوله لمستهدفنا الصباحي عند الدعم 4,100$، ما أكسبه البعض من الزخم الإيجابي ليحاول تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل تأثر السعر في وقت سابق بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير.
