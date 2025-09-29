سعر سهم العبيكان للزجاج (4145) يتخلص من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-09-2025

حلق سعر سهم شركة الصناعات الكهربية (1303) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم تحقيقاً للمكاسب بالنسبة المئوية في آخر جلساته، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 10.50 ريال، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يدلل على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 10.50 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 11.90 ريال.

توقعاتنا لسعر السهم: صاعد