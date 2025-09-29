سعر سهم العربية (4071) يصعد متأثراً بتركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 29-09-2025

واصل سعر سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير (4100) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم قريباً، ويأتي هذا الارتفاع بعدما نجح في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، بالإضافة لتخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد مكاسبه في الفترة القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 76.20 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 94.65 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد