اليورو يتحرك فى المنطقة الإيجابية بفضل مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يبتعد عن أعلى مستوى في 3 أسابيع

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،مع استمرار نشاط عمليات شراء العملة من مستويات منخفضة ، بالإضافة إلى تحول العملة الأمريكية إلى موقف دفاعي بسبب مخاطر إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة.



بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ،والذي تتضمن تعليقات أكثر تشددًا عما كان متوقعًا في الأسواق ،تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية حتى نهاية هذا العام ،ومن أجل التأكيد على تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين المزيد من الأدلة حول مسار تخفيف السياسة النقدية في منطقة اليورو.



نظرة سعرية

سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.25% إلى (1.1733 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1706$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1699$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1646 دولار.



•وفقد اليورو الأسبوع المنصرم نسبة 0.4% مقابل الدولار ،في أول خسارة أسبوعية في شهر ،بسبب تزايد الضغوط السلبية على العملة الموحدة ،خاصة تلك المتعلقة بتفاقم التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 98.61 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي، بسبب احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية الوشيك في حال فشل الكونغرس في إقرار مشروع قانون التمويل قبل نهاية السنة المالية يوم الثلاثاء.



وبدون إقرار قانون التمويل، ستُغلق أجزاء من الحكومة يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية الأمريكية 2026.



قال رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني " راي أتريل ": أعتقد أن الافتراض السائد هو أنه في حال إغلاق الحكومة، فلن نحصل على أرقام الوظائف الجديدة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة ، مما يصعب من عملة التداول في الأسواق.



الفائدة الأوروبية

•مصادر: يعتقد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي أنه لا حاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم بنسبة ٢٪، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تشير إلى انخفاض في معدل الفائدة خلال العامين المقبلين.



•مصادر: أنه ما لم تتعرض منطقة اليورو لصدمة اقتصادية كبيرة أخرى، فمن المتوقع أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لبعض الوقت.



•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أكتوبر مستقر حاليًا حول 10%.



•قلص المتداولون رهاناتهم على تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، مُشيرين إلى انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة لهذا العام.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار الفترة المقبلة صدور عديد البيانات الاقتصادية فى أوروبا ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يمدد من مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 29-09-2025