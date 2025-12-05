رفع الإيقاف عن مديرة مكتب قناتي «العربية والحدث» لينا يعقوب

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، قبل قليل – الجمعة – اتصالاً هاتفياً بالصحفية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي «العربية والحدث» في السودان، أبلغها خلاله بقراره الرسمي برفع الإيقاف الذي كانت قد فرضته وزارة الإعلام عليها قبل شهرين ونصف الشهر.

وخلال الاتصال، أشاد رئيس الوزراء بالدور المهني الذي تضطلع به الزميلة لينا يعقوب وفريقها في نقل الأحداث وكشف الحقائق، مؤكداً حرص الحكومة على دعم حرية الصحافة والعمل الإعلامي المسؤول الذي يخدم المصلحة العامة.

يُذكر أن وزارة الإعلام كانت قد أصدرت قراراً في أغسطس الماضي بإيقاف لينا يعقوب عن العمل ومنعها من ممارسة النشاط الإعلامي داخل السودان، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية والحقوقية.

ويأتي قرار رئيس الوزراء برفع الإيقاف في سياق الجهود الحكومية لتهيئة بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً ودعم حرية التعبير، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير المهنية والقوانين النافذة.

من جانبها، عبّرت لينا يعقوب عن شكرها وامتنانها لرئيس الوزراء على هذا القرار، مؤكدة استمرارها وفريقها في أداء الواجب المهني بكل موضوعية ومصداقية.