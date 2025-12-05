شراكة بين جامعة الجزيرة ومنظمة سودان المستقبل لتطبيق تقنيات الري بالمواسير المبوبة

- 1/2
وقفت إدارة الإستثمار بجامعة الجزيرة ومنظمة سودان المستقبل صباح الخميس على تجربة الري بالمواسير المبوبة في إطار الشراكة بين الإدارة والمنظمة .
من جانبه أكد د. أبو بكر محمد مدير إدارة الاستثمار بالجامعة بدء تنفيذ تجربة الري بالمواسير المبوبة داخل مزرعة الجامعة التجريبية لتكون نموذجاً يمكن أن يستفيد منه المزارعون والطلاب وأصحاب المصلحة معتبراً أن التجربة تمثل خطوة عملية مختصرة لأساليب الري التقليدية وتسهم في إدخال التقنيات الحديثة والزراعة الذكية إلى القطاع الزراعي آملاً أن تُطبق التجربة بصورة فاعلة ومفيدة .
وأوضح أن التجربة بدأت بعمليات تسوية الأرض بإستخدام جرارات كبيرة مزودة بتقنية الليزر لضمان إنسياب مياه الري بشكل منتظم وسهل وأن المواسير المبوبة تساعد في توفير المساحات وتقليل فاقد المياه خاصة في ظل التغيرات المناخية وشح الموارد المائية والإمكانات الزراعية المتاحة، كما تحقق جدوى إقتصادية من خلال توفير الوقت والجهد للمزارع، مشيراً إلى أن التجربة تشمل زراعة محصول القمح للموسم الشتوي على أن تتم زراعة محصول الصويا في الموسم الصيفي .
فيما إستعرض د. عماد عجيل ممثل شركة سودان المستقبل شرحاً عملياً لآلية عمل المواسير المبوبة داخل الحقول مبيناً أنها مواسير متحركة وصلبة مزودة بمنافذ تتيح ري السرابات بسهولة وإنتظام مع مرونة كبيرة في فتحها وإغلاقها، وأكد أن هذه التقنية تم تطبيقها مسبقاً في عدد من تفاتيش مشروع الجزيرة وحققت نتائج مشجعة .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
