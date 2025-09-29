الاقتصاد

مونيرو (XMRUSDT) يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 29-09-2025

2025-09-29 13:08PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة أوبر UBER TECHNOLOGIES (Uber) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 97.70$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المذكورة 97.70$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 104.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

