أيوتا (IOTAUSDT) وسط توقعات سلبية – تحليل – 29-09-2025

تقدم سعر سهم إير بي إن بي AIRBNB (ABNB) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 126.90$، ليستهدف مستوى الدعم المهم 117.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط