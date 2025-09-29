الاقتصاد

أيوتا (IOTAUSDT) وسط توقعات سلبية – تحليل – 29-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-29 13:07PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر سهم إير بي إن بي AIRBNB (ABNB) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 126.90$، ليستهدف مستوى الدعم المهم 117.30$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

