الإيثريوم يستأنف مكاسبه بارتفاع يناهز 4%

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسجلت مستويات قياسية جديدة وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية واستمرار رهان خفض الفائدة من الفيدرالي بالإضافة إلى مخاوف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك في ظل مخاوف الأسواق من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية في حالة عدم تمرير مشرعي الكونجرس مشروع قانون التمويل قبل نهاية سبتمبر أيلول الجاري.



وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال تسريح جماعي للموظفين في الحكومة الفيدرالي في حالة عدم تمرير القانون ودخول الإغلاق حيذ التنفيذ.



ويترقب المستثمرون عن كثب في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات اقتصادية هامة أبرزها نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، وكذلك بيانات التوظيف الشهرية يوم الجمعة القادم.



ويلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مساء اليوم مع قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس للتفاوض حول تمديد تمويل الحكومة، لتفادي إغلاق الحكومة الفيدرالية بدءًا من يوم الأربعاء في حال عدم التوصل إلى اتفاق.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية بنسبة 1.21% أو ما يعادل 46.2 دولار إلى 3855.20 دولار للأوقية، وهو ما يعد إغلاقاً قياسياً جديداً.