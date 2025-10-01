تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 01-10-2025

تراجع قليلاً سعر عملة MyNeighborAlice (ALICEUSDC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما نجح في تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليصل إلى الاصطدام بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أوقف من مكاسبه السابقة بعد تعرضه لهذا الضغط السلبي، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات المقاومة 0.321، ليستهدف مستوى الدعم 0.283.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط