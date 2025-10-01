الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 01-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 01-10-2025 1/2
  • تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 01-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 01-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-01 14:00PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر عملة MyNeighborAlice (ALICEUSDC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما نجح في تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليصل إلى الاصطدام بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أوقف من مكاسبه السابقة بعد تعرضه لهذا الضغط السلبي، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات المقاومة 0.321، ليستهدف مستوى الدعم 0.283.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا